01 Марта 2022
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Экономика В России
Петр Авен (2020) | Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фридман и Авен выходят из совета директоров Альфа-Банка

Совладельцы Альфа-Банка Петр Авен и Михаил Фридман, попавшие под западные санкции, выйдут из состава совета директоров компании. Также покинут СД Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуева (до сих пор он занимал пост первого зампреда совета директоров).

В отношении Альфа-Банка также были введены санкции. Он является системообразующим и одним из крупнейших частных банков в России. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила $1,6 млрд.

Теги: петр авен, михаил фридман, альфа-банк, совет директоров



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