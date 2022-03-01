Фридман и Авен выходят из совета директоров Альфа-Банка

Совладельцы Альфа-Банка Петр Авен и Михаил Фридман, попавшие под западные санкции, выйдут из состава совета директоров компании. Также покинут СД Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуева (до сих пор он занимал пост первого зампреда совета директоров).

В отношении Альфа-Банка также были введены санкции. Он является системообразующим и одним из крупнейших частных банков в России. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила $1,6 млрд.