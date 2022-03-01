Баварская опера уволила Гергиева и Нетребко за отказ дистанцироваться от российской власти

Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с известными российскими артистами – оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Об этом сообщил управляющий директор оперы Серж Дорни.

"В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество", - заявил Дорни.

Ранее власти Мюнхена также потребовали от Гергиева дистанцироваться от операции России на Украине. Гергиев промолчал, тогда его отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Анна Нетребко после того, как ей выставили ультиматум, написала у себя в Instagram, что "взяла некоторое время на размышление, потому что ситуация очень серьезна".

"Прежде всего, я против войны. Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей на Украине, и боль и страдания, которые мирное население переживает, разрывают сердце. Я хочу, чтобы война закончилась, и люди могли жить в мире", - написала Нетребко по поводу своей позиции.

"Однако, хочу добавить: заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину – неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги – я не политик. Я – музыкант, и моя цель – объединять людей, преодолевая политические разногласия", - добавила артистка.

Интересно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, осудив требования немецких властей к Гергиеву, выдвинул примерно аналогичное требование к российским артистам, не поддерживающим военную операцию России на Украине: "Возникает вопрос: а что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления? Ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева.

Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя.

В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы "определиться с чёткой позицией до понедельника", как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине".