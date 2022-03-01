01 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале директора компании по вывозу ТКО будут судить за мошенничество на 2,4 млн рублей

В Кыштыме будут судить директора транспортной компании, которая занималась сбором и вывозом ТКО с территории Озерска по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, у компании был заключен договор по сбору и вывозу ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера, но мужчина перевозил также отходы других видов, за что получал денежные средства. Транспортной компании причинен ущерб на 2,4 млн рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: суд, мошенничество,



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