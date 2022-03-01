На Южном Урале директора компании по вывозу ТКО будут судить за мошенничество на 2,4 млн рублей

В Кыштыме будут судить директора транспортной компании, которая занималась сбором и вывозом ТКО с территории Озерска по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, у компании был заключен договор по сбору и вывозу ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера, но мужчина перевозил также отходы других видов, за что получал денежные средства. Транспортной компании причинен ущерб на 2,4 млн рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.