Минобороны РФ анонсировало удары по украинской "инфраструктуре информационных атак"

Минобороны РФ заявило, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — обратилось военное ведомство к киевлянам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сегодня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.