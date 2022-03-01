01 Марта 2022
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Армия и ВПК Украина
Игорь Конашенков (2016) | Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ анонсировало удары по украинской "инфраструктуре информационных атак"

Минобороны РФ заявило, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — обратилось военное ведомство к киевлянам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сегодня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Теги: Минобороны, информационная атака



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