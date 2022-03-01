ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тяжелой артиллерией

По Киевскому району Донецка украинские войска стреляли из тяжелой артиллерии. Очень сильные выстрелы были слышны в центре города. Обстрелу, как и вчера, снова подвергся район Шахтерской площади, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

От обстрела загорелся автомобиль, от осколочных ранений погибли двое гражданских.

Также днем был обстрел других районов. По улице Рубцовской, 43 был разрушен дом, из-под завалов извлекали выживших.

Нацисты периодически ведут обстрел Горловки, Докучаевска и других населенных пунктов.