Спортсмены УГМК выиграли восемь медалей на домашнем чемпионате России по самбо

Заключительный день чемпионата России по самбо, прошедшего в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК, принес в копилку клуба самбо УГМК одну золотую и две бронзовые награды. Чемпионом в категории до 53 кг стал молодой и перспективный Дамир Шамсутдинов, а опытные Алексей Клюкин (до 53 кг) и Дмитрий Торгашов (до 98 кг) не упустили шанс завоевать бронзовые медали в серии утешительных поединков.

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Общее число наград по итогам чемпионата России для клуба самбо УГМК достигло восьми. Ранее чемпионские титулы выиграли Станислав Скрябин (до 79 кг) и Антон Брачев (98+ кг). "Серебро" взяли Владимир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев (до 71 кг), а "бронзу" – Аймерген Аткунов (до 58 кг), вернувшийся на соревновательный ковер после нескольких лет тренерской работы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей УГМК, для Станислава Скрябина это уже второй чемпионский титул – ранее он побеждал в 2018 году, потом немного ушел в тень, предпочитая больше времени уделять семье. Соперник Скрябина по финалу Денис Калинин из Москвы был досрочно повержен болевым на ногу уже на второй минуте встречи.

"Секрет победы прост – надо много трудиться, работать, развивать свои навыки. Я целый год готовился к этому чемпионату и изучил каждого соперника от А до Я. К тому же я выступал в родных стенах, а где, как не дома, становиться чемпионом", - рассказал Станислав.

Не менее интересна история еще одного чемпиона Антона Брачева: для бывшего дзюдоиста это был всего лишь второй чемпионат России по самбо. И если первая попытка оказалась не совсем удачной, то со второго раза он уже стал сильнейшим в супертяжелой весовой категории. В поединке за "золото" Брачеву противостоял неуступчивый Алексей Мерзликин из Пензы, до этого большинство из своих встреч выигравший болевыми приемами.

Вместе с тренерами Антон прекрасно изучил эту манеру соперника. В итоге уральский спортсмен заставил соперника получить два предупреждения за пассивное ведение борьбы, что принесло ему решающий балл и победу со счетом 2:1.

"Главное было не допустить перехода в партер, поэтому я все время пытался находиться в стойке", - рассказал победитель.