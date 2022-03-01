Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян.

В сообщении банка подчеркивается, что все средства на счетах и депозитах доступны клиентам в полном объеме по первому требованию.

24 февраля западные страны ввели санкции против нескольких банков активов в России из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали и крупнейшие российские банки - ВТБ и Сбербанк.

Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими.

25 февраля Сбербанк сообщил, что продолжает работать в штатном режиме после того, как подпал под санкции США. В заявлении банка говорится, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.