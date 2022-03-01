01 Марта 2022
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Происшествия В бывшем СССР Украина
автомат Калашникова (2015) | Фото: Накануне.RU

Украинские боевики расстреляли под Киевом израильтянина, приняв его за чеченца

В Белой Церкви (Киевская область) убит гражданин Израиля Роман Бродский, сообщают израильские СМИ. Информацию о гибели израильтянина подтвердил МИД Израиля.

Сообщение о гибели сына было передано его родителям еще вечером 26 февраля. Они были шокированы известием.

Бродский ехал на легковой машине в сторону Молдовы в составе колонны автомобилей, желая уехать с Украины. В машине вместе с ним находились его украинская подруга и телохранитель. Но автомобиль был обстрелян на КПП боевиками украинской территориальной обороны.

Как рассказал его друг Вадим, боевики приняли Бродского за чеченца, видимо, из-за его бороды и смуглости. За ним тоже погнались, но ему чудом удалось спастись.

Азербайджанские СМИ сообщили о таком же расстреле азербайджанца в Кривом Роге.

Киевские власти в первые дни после начала российской спецоперации выдали бесконтрольно более 20 тыс. автоматов всем желающим, чтобы спровоцировать максимальное число жертв. Также Владимир Зеленский объявил об освобождении всех зaключенных с боевым опытом, чтобы они тоже были с оружием в руках.

"Ничего подобного не было ни в Донецке, ни в Луганске. ВСУ и нацбаты там фактически на окраине города. Но массовой раздачи оружия всем без разбора не было. Да, и уголовников никто не выпускал и не вооружал. Почему такая разница в подходах? Потому, что одним нужен хаос и кровь, а другим порядок и управляемость", - пишет член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" Николай Стариков.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал "очередным преступлением против своего народа" бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия всем подряд. Этой позиции придерживаются многие эксперты.

Теги: Украина, расстрел



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