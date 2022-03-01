01 Марта 2022
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Политика В России
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Депутат МГД направил Шойгу запрос на обнародование данных о потерях ВС РФ на Украине

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин направил запрос на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу с просьбой озвучить потери ВС РФ на Украине.

Ступин ссылается на многочисленные видео с украинской стороны, заявления губернаторов российских регионов о погибших, слова официального представителя Минобороны РФ. Но отсутствие цифр и конкретных данных сеет панику, полагает парламентарий.

"Считаю, что для предотвращения распространения паники и дезинформации, Минобороны должно опубликовать количество российских военнослужащих: погибших; раненых; пропавших без вести; взятых в плен. Также попросил сообщить, какие действия предпринимает минобороны для освобождения российских военнослужащих из плена", - написал Ступин в своем Telegram-канале.

Теги: евгений ступин, сергей шойгу, минобороны, данные, погибшие, потери



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