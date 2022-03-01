Минобороны РФ: Выход украинских подразделений к Азовскому морю заблокирован

В Минобороны России заявили, что заблокирован выход украинских подразделений к Азовскому морю.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья.

Помимо этого, российские войска сегодня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.