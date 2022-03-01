Никаких японских товаров. КУМЗ попал под санкции Японии

В списке российских компаний, в отношении которых Японией были введены санкции, оказался Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

Всего после начала военных действий на Украине под санкции попало 49 предприятий. Соответственно, с 8 марта данным организациям прекращается поставка японских товаров.

В декабре 2020 года американский Минторг опубликовал санкционный список из 45 российских и 58 китайских предприятий, связанных с вооруженными силами, куда также попал и КУМЗ. В тот год убытки компании достигли 7,2 млрд рублей. Напомним, что завод занимается производством продукции, в том числе, и для самолетостроения.