Мэр Радужного последовала тенденции уральских политиков - завела Telegram-канал

Мэр Радужного Наталья Гулина последовала тенденции уральских политиков и тоже завела telegram-канал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Добро пожаловать на мой telegram канал. Здесь я буду публиковать городские, окружные и всероссийские новости, актуальную информацию города Радужный, анонсы различных мероприятий и многое другое", - сообщила она в своем первом посте.

Отметим, что ранее стало известно о том, что политики Югры и Ямала "мигрируют" в Telegram, заводя там свои каналы. Так, свои каналы завели спикер думы Югры Борис Хохряков, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.