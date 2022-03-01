01 Марта 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Глава Радужного Наталья Гулина (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Радужного последовала тенденции уральских политиков - завела Telegram-канал

Мэр Радужного Наталья Гулина последовала тенденции уральских политиков и тоже завела telegram-канал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Добро пожаловать на мой telegram канал. Здесь я буду публиковать городские, окружные и всероссийские новости, актуальную информацию города Радужный, анонсы различных мероприятий и многое другое", - сообщила она в своем первом посте.

Отметим, что ранее стало известно о том, что политики Югры и Ямала "мигрируют" в Telegram, заводя там свои каналы. Так, свои каналы завели спикер думы Югры Борис Хохряков, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Теги: Радужный, Наталья Гулина, telegram, канал



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Ранее 28.02.2022 10:48 Мск Политики уральских автономий "мигрируют" в Telegram


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