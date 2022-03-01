01 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюмени оштрафовали двух участников несогласованного антивоенного митинга

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал двух безработных холостяков за участие в антивоенном несанкционированном митинге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Акция протеста состоялась вечером 24 февраля, в центре города. В отношении молодых людей были составлены протоколы об административном правонарушении.

"Суд привлек к административной ответственности 23-летнего холостого, безработного Артема Б. и 24-летнего холостого, безработного Арсения С. за совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По решению суда оба молодых человека были оштрафованы на 18 тыс. руб.

Теги: антивоенный митинг, шраф



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