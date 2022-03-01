В Совете Федерации предложили проверить законность требований Роскомнадзора к СМИ

Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила проверить запрет Роскомнадзора на соответствие законодательству. Запрет касается СМИ: их обязали при освещении военной операции на Украине использовать информацию только из официальных источников РФ. В противном случае им может грозить штраф до 5 млн руб. или блокировка издания.

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"Мы постоянно слышим в СМИ сейчас о том, что Роскомнадзор запретил давать какую-либо иную информацию, отличную от официальной, по поводу военной операции в Украине. Я внимательно посмотрела существующие законы всех редакций о средствах массовой информации, и там четко прописано, в каких случаях вводится цензура такого рода - в случае объявления военного положения или чрезвычайного положения", - сказала Нарусова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Вопрос о том, чтобы запросить Роскомнадзор, не является ли его рекомендация нарушением федерального закона о СМИ, который предписывает, что военная цензура и запреты журналистам давать какую-либо информацию вводится в двух случаях - объявление чрезвычайного положения в стране или военного положения. Насколько я знаю, ни того ни другого сейчас не объявлено", - цитирует сенатора "Интерфакс".

Глава комитета СФ по конституционном законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил Нарусовой самостоятельно направить в Роскомнадзор такой запрос.

24 февраля Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны при освещении событий на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. "Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - говорится в сообщении РКН. В сообщении было сказано, что только эти источники располагают достоверной и актуальной информацией.