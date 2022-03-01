Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти 2 марта

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

При этом, по данным источника "Интерфакса", дата пока окончательно не определена.

По словам источников в дипломатических кругах, вчера, на первом этапе переговоров, Россия якобы потребовала денацификации Украины, а также признания ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Переговоры российской и украинской сторон в Гомельской области завершились вечером 28 февраля, они длились пять часов.

Как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен киевским властям.По его словам, пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято.