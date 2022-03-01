Челябинца будут судить за инсценировку ДТП

В Челябинске будут судить местного жителя за мошенничество в сфере автострахования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в составе организованной преступной группы под руководством своего знакомого в 2015-2018 гг. участвовал в инсценировке ДТВ в Челябинске с целью хищения денежных средств страховых компаний. Он подыскивал участников фиктивных ДТП, предоставляя для дальнейшего оформления свой автомобиль.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение. Стразовые компании заявили иски на сумму свыше 4,1 млн рублей. Обвиняемым частично возмещен причиненный ущерб одной страховой компании в размере 60 тыс. рублей.