Имущественный комплекс Машиностроительного завода имени Дзержинского оценили в четыре миллиарда

Имущественный комплекс Машиностроительного завода имени Дзержинского оценили в 4 млрд руб. Об этом сообщает "Ъ".

Оценку имущественного комплекса предприятия опубликовал конкурсный управляющий завода Лев Шляпин.

"Балансовая стоимость актива составляет 1,47 млрд руб., рыночная стоимость без НДС — 4 млрд руб.", - говорится в документе.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства. Ранее контракты с "Авитеком" гарантировали до 75% загрузки предприятия. Их сумма составляла около 1,1 млрд руб.