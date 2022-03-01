Экс-руководству обанкротившегося "Тагилбанка" назначены штрафы

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководства "Тагилбанка". Каждому фигуранту был назначен крупный штраф.

На скамье подсудимых оказались экс-председатель правления "Тагилбанка" Лариса Пестова, бывший председатель совета директоров Алексей Чеканов и экс-глава кредитного управления банка Оксана Логинова. Их обвиняли в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации, а Чеканова также в подстрекательстве к совершению фальсификации.

На этой неделе Ленинский районный суд Нижнего Тагила выдал свой вердикт по данному делу. Как сообщается в электронной картотеке суда, всем троим вынесены обвинительные приговоры. Чеканову и Пестовой назначены штрафы в 400 тысяч рублей каждому. А Логинова приговорена к штрафу в 300 тысяч рублей.

Напомним, что в 2018 году Арбитражный суд Свердловской области признал "Тагилбанк" банкротом. Впоследствии 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил несколько жалоб от акционеров.

В марте прошлого года "Агентство по страхованию вкладов" дополнительно направило кредиторам обанкротившегося "Тагилбанка" 19 млн рублей.