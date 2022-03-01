01 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Forbes: Власти потратят 1 триллион рублей из ФНБ на покупку обвалившихся акций российских компаний

Минфин России в текущем году направит из Фонда национального благосостояния до 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Покупка будет осуществляться ВЭБ.РФ и специальными финорганизациями, пишет Forbes.  

По данным издания, уже готово соответствующее распоряжение правительства.

По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн рублей. При этом часть активов ФНБ заблокировано санкциями западных стран, введенных в ответ на проведение военной операции России на Украине, так что монетарные власти не смогут ими воспользоваться.

Напомним, с 21 по 25 февраля индекс Мосбиржи снизился на 30%, с 25 февраля торги не проводятся.  

Теги: фнб, акции, российские компании, обвал, военная операция



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