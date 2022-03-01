Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов России до 8 марта 03:45 часов мск. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты (аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы).

Напомним, Росавиация из-за операции на Украине объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действуют до 03:45 мск 2 марта. Российские авиакомпании 24 февраля начали отменять рейсы.

Ростуризм сообщил, что около 150 тыс. туристов находятся в регионах России, где приостановлена работа аэропортов.