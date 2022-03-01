01 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: VKLive с Дмитрием Медведевым/ скриншот

Экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил Франции "настоящей войной"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Франции "настоящей войной".

Так он прокомментировал слова главы Минфина Франции о том, что Евросоюз будет вести "тотальную экономическую и финансовую войну против России".

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - заявил Медведев.

Теги: дмитрий медведев, война, угрозы, франция



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