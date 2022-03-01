Экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил Франции "настоящей войной"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Франции "настоящей войной".

Так он прокомментировал слова главы Минфина Франции о том, что Евросоюз будет вести "тотальную экономическую и финансовую войну против России".

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - заявил Медведев.