01 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский спецприемник переполнен из-за арестов митингующих против войны

Пикетирующие и митингующие против войны в Украине екатеринбуржцы переполнили спецприемник на Елизавете. Об этом заявил уральский адвокат Алексей Бушмаков. Из-за этого особо активных граждан теперь могут отправлять отбывать административный арест в Сысерть.

Как написал правозащитник у себя в социальных сетях, всех пикетирующих с плакатами судят по ч.2 ст.20.2 КоАП, а тех, кто без плакатов - по ч.5 ст.20.2 КоАП.

"Все участники несогласованных публичных мероприятий с наглядной агитацией становятся по новой логике полиции и судов их организаторами, потому что: одно место, одно время, одна тематика и им выписывается административный арест по ч.2 ст.20.2! Остальные без плакатов, частушек, лозунгов и так далее преследуются как участники по ч.5 ст.20.2 КоАП", - пояснил Бушмаков.

Напомним, что в первые дни после объявления президентом Владимиром Путиным военной операции, в Екатеринбурге задержали более 20 противников войны на Украине. Срок ареста доходит до 30 дней. Позднее в городе организовали сбор продуктов и книг для горожан, арестованных в результате антивоенного митинга.

Теги: митинг, война, Украина, спецприемник, Бушмаков



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