Песков: Москва не собирается "организовывать выборы" на Украине после военной операции
Россия не собирается "организовывать выборы" на Украине после военной операции или участвовать в выборных процессах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Вы адресуете в Кремль этот вопрос - Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине", - сказал он.
Песков напомнил, что Украина – это "другая страна", передает "Интерфакс".
Он также добавил, что в Кремле считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.