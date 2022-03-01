01 Марта 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: Москва не собирается "организовывать выборы" на Украине после военной операции

Россия не собирается "организовывать выборы" на Украине после военной операции или участвовать в выборных процессах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы адресуете в Кремль этот вопрос - Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине", - сказал он.

Песков напомнил, что Украина – это "другая страна", передает "Интерфакс".

Он также добавил, что в Кремле считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги: украина, военная операция, песков



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