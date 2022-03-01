Польша и Болгария не станут направлять Украине военные самолёты

Польша отказалась направить на Украину самолёты, так как НАТО — не сторона конфликта. Об этом заявил президент Анджей Дуда, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25.

Однако власти Болгарии уже тоже заявили, что не собираются передавать Украине военные самолёты. "У нас есть небольшое количество самолетов, и мы не можем их никому передавать. Их количества недостаточно, чтобы защищать наше небо, и абсурдно утверждать, что мы будем кому-то передавать", — сказал премьер-министр Кирил Петков.