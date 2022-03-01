01 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
перцовый баллончик (2017) | Фото: news.ngs.ru

В Екатеринбурге рецидивист напал на директора магазина, чтобы вынести шесть бутылок водки

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на директора магазина. Инцидент произошел в Кировском районе.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем в понедельник в помещение торгового зала на улице Высоцкого вошел неизвестный и, схватив с прилавка сразу шесть бутылок водки, попытался пройти мимо кассовой зоны. Директор хотела остановить его и потребовала выложить похищенный товар. В ответ злоумышленник достал перцовый баллончик, распылил его в лицо женщины и скрылся с добычей.

По подозрению полицейские задержали 45-летнего жителя Екатеринбурга. Оказалось, что он нигде не работает и ранее был неоднократно судим за кражу. Мужчина не стал отпираться и уже дал признательные показания.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Уральцу грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование.

Теги: директор, водка, магазин, полиция, Екатеринбург



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