В цехе Магнитогорского металлургического комбината нашли снаряды

В одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината два снаряда. На одном из них был головной взрыватель, заполненный взрывчатым веществом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Два 23-х миллиметровых мелкокалиберных снаряда обнаружили при производстве работ. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН "Сталь".

Опасный снаряд транспортировали на специализированный полигон для уничтожения. Второй боеприпас был направлен на дальнейшее исследование.