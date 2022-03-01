01 Марта 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков: Давать оценку переговорам с Украиной пока рано

Президенту России Владимиру Путину доложено об итогах переговоров российских и украинских делегаций, но давать какие-то оценки пока рано, заявили в Кремле.

"Мединский доложил лично и, кроме того, письменно", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предстоит проанализировать и потом уже думать о перспективах", - цитирует его "Интерфакс".

Он также сообщил, что контактов президентов России и Украины после первого раунда переговоров пока не планируется.

Переговоры российской и украинской сторон в Гомельской области завершились вечером 28 февраля, они длились пять часов.

Напомним, как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Теги: песков, переговоры с украиной



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