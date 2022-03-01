01 Марта 2022
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Экономика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин, Белоусов и Собянин возглавят штаб по борьбе с санкциями

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

Глава правительства отметил нарастающее санкционное давление США и Евросоюза, которые перешли к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан. Об этом он рассказал на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.

"Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране. Вернуться на плотно занятое конкурентами место куда сложнее", - полагает Мишустин.

Заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, который будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, и Сергей Собянин, ответственный за координацию оперативных решений на региональном уровне.

Вот несколько тезисов Мишустина с первого заседания оперштаба:

- Импортозамещение в России должно стать основой экономики. Реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку.

- Подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

Теги: михаил мишустин, алексей белоусов, сергей собянин, оперштаб, санкции



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