Пленным ВСУ показали Аллею ангелов в Донецке в память о погибших детях Донбасса

Около 20 солдат ВСУ, которые сложили оружие, провели на Аллею ангелов в Донецке - мемориал, который установили в память о детях, погибших в Донбассе от украинских обстрелов. На гранитной плите выбито 91 имя. Некоторым погибшим детям не было и года.

Кованая арка состоит из роз (символа Донецка) и гильз крупнокалиберного пулемета, которые символизируют оборвавшиеся детские жизни.

В комментариях, однако, многие выражают сомнения в том, что это как-то подействует на бывших украинских военных.