01 Марта 2022
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Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее ангелов в Донецке (2022) | Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot;

Пленным ВСУ показали Аллею ангелов в Донецке в память о погибших детях Донбасса

Около 20 солдат ВСУ, которые сложили оружие, провели на Аллею ангелов в Донецке - мемориал, который установили в память о детях, погибших в Донбассе от украинских обстрелов. На гранитной плите выбито 91 имя. Некоторым погибшим детям не было и года.

Кованая арка состоит из роз (символа Донецка) и гильз крупнокалиберного пулемета, которые символизируют оборвавшиеся детские жизни.

В комментариях, однако, многие выражают сомнения в том, что это как-то подействует на бывших украинских военных.

Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее Ангелов в Донецке(2022)|Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Теги: Донбасс, ВСУ



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