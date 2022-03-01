Депутат Бундестага обвинил Запад в эскалации на Украине

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистрон заявил, что именно Запад спровоцировал эскалацию ситуации вокруг Украины, отказавшись вести предметные переговоры с Россией по вопросу гарантий безопасности.

Помимо этого, Европа, в том числе Германия, никак не способствовали переговорам Киева с ДНР и ЛНР, а поддерживали киевский режим в борьбе против Донбасса. В результате у России не осталось другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении перед началом спецоперации заявил, что России не оставили выбора и нужно действовать незамедлительно.