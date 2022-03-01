01 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Бундестаг (2021) | Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Депутат Бундестага обвинил Запад в эскалации на Украине

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистрон заявил, что именно Запад спровоцировал эскалацию ситуации вокруг Украины, отказавшись вести предметные переговоры с Россией по вопросу гарантий безопасности.
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Помимо этого, Европа, в том числе Германия, никак не способствовали переговорам Киева с ДНР и ЛНР, а поддерживали киевский режим в борьбе против Донбасса. В результате у России не осталось другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении перед началом спецоперации заявил, что России не оставили выбора и нужно действовать незамедлительно.

Теги: украина, россия



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