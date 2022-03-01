CNBC: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Project Blade (2017) | Фото: ruyachts.com

CNBC: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы

Суперяхты, принадлежащие российским миллиардерам, пришли в движение из-за санкций, которые могут наложить на их владельцев США и другие западные страны из-за военной операции России на Украине, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на Marine Traffic.

"По крайней мере четыре крупные яхты, принадлежащие лидерам российского бизнеса, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. По данным Nomad Capitalist, у Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США.

Ранее Вашингтон анонсировал работу по выявлению и замораживанию неявных иностранных активов российских компаний и олигархов – яхт, особняков и т.д.

По данным Marine Traffic, яхта Galactica Super Nova президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова идет в Черногорию из Испании. CNBC отмечает, что Черногория является членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, а ее руководство обещало присоединиться к санкциям против России.

Яхта Clio, которую приписывают миллиардеру Олегу Дерипаске, поеинула Шри-Ланку две недели назад и вскоре должна прибыть на Мальдивы. Канал отмечает, что Дерипаска и связанные с ним компании попали под санкции США в 2018 году, при этом Дерипаска является одним из немногих российских миллиардеров, выступивших против конфликта на Украине.

Теги: яхты, мальдивы, олигархи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4983

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети