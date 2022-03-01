CNBC: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы

Суперяхты, принадлежащие российским миллиардерам, пришли в движение из-за санкций, которые могут наложить на их владельцев США и другие западные страны из-за военной операции России на Украине, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на Marine Traffic.

"По крайней мере четыре крупные яхты, принадлежащие лидерам российского бизнеса, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. По данным Nomad Capitalist, у Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США.

Ранее Вашингтон анонсировал работу по выявлению и замораживанию неявных иностранных активов российских компаний и олигархов – яхт, особняков и т.д.

По данным Marine Traffic, яхта Galactica Super Nova президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова идет в Черногорию из Испании. CNBC отмечает, что Черногория является членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, а ее руководство обещало присоединиться к санкциям против России.

Яхта Clio, которую приписывают миллиардеру Олегу Дерипаске, поеинула Шри-Ланку две недели назад и вскоре должна прибыть на Мальдивы. Канал отмечает, что Дерипаска и связанные с ним компании попали под санкции США в 2018 году, при этом Дерипаска является одним из немногих российских миллиардеров, выступивших против конфликта на Украине.