01 Марта 2022
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

Американский полковник: США вынудили Россию на спецоперацию на Украине

Американский полковник в отставке Дуглас МакГрегор заявил в эфире Fox News, что на специальную военную операцию на Украине Россию вынудили США.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин еще 15 лет назад предупреждал об угрозах России, которые несет расширение НАТО на восток, включение в Альянс новых стран, размещение в странах Восточной Европы в непосредственной близости от российских границ военных баз. Однако все его просьбы и требования были проигнорированы.

При этом США никогда не потерпели бы аналогичную ситуацию у себя под боком. Поэтому США должны первым делом принять точку зрения России на происходящее.

МакГрегор прогнозирует, что группировка ВСУ будет окружена и разбита в ближайшие несколько дней.

Также он считает, что Украина - это коррумпированная страна, не имеющая ничего общего с Европой.

Напомним, Путин в своем обращении перед началом спецоперации заявил, что России не оставили выбора и нужно действовать незамедлительно.

Теги: сша, россия, украина



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