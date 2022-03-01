01 Марта 2022
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Экономика В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: kredit-ubanka.ru

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Российские банки, попавшие под блокирующие санкции (ВТБ, "Совкомбанк", "Новикомбанк" и банк "Открытие"), не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом сообщила Национальная система платежных карт.

Уже выданные карты продолжат работать внутри России, передает РИА Новости.

Ранее Центробанк сообщил, что банковские карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия" из-за "блокирующих" санкций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, а также за рубежом. Стандартный вариант оплаты останется доступен.

Теги: банки, санкции, карты Visa и Mastercard



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