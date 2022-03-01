Попавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Российские банки, попавшие под блокирующие санкции (ВТБ, "Совкомбанк", "Новикомбанк" и банк "Открытие"), не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом сообщила Национальная система платежных карт.

Уже выданные карты продолжат работать внутри России, передает РИА Новости.

Ранее Центробанк сообщил, что банковские карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия" из-за "блокирующих" санкций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, а также за рубежом. Стандартный вариант оплаты останется доступен.