Ядерное оружие США пора вернуть домой, - Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по поводу безопасности в Европе, на Украине и в целом в мире, а также о российско-западных отношениях.

"В текущих условиях нужно сделать всё для предотвращения новых витков гонки вооружения. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой", - заявил Лавров.

Он заявил, что "Россия не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры для недопущения этого".

Кроме того, Лавров заявил:

- Трагедия Украины - результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима.

- Страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.

- РФ рассчитывает на успех переговоров по иранской ядерной сделке, поскольку альтернативы ей не существует.

- Угроза новой гонки вооружений и превращения космоса в арену вооруженного конфликта обретает реальные черты.

- Для России имеет "принципиальное значение" возвращение НАТО к конфигурации по состоянию на 1997 год.