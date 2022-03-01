Ядерное оружие США пора вернуть домой, - Лавров
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по поводу безопасности в Европе, на Украине и в целом в мире, а также о российско-западных отношениях.
"В текущих условиях нужно сделать всё для предотвращения новых витков гонки вооружения. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой", - заявил Лавров.
Он заявил, что "Россия не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры для недопущения этого".
Кроме того, Лавров заявил:
- Трагедия Украины - результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима.
- Страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.
- РФ рассчитывает на успех переговоров по иранской ядерной сделке, поскольку альтернативы ей не существует.
- Угроза новой гонки вооружений и превращения космоса в арену вооруженного конфликта обретает реальные черты.
- Для России имеет "принципиальное значение" возвращение НАТО к конфигурации по состоянию на 1997 год.