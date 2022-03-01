Затонувший в прошлом году на Ямале теплоход до сих пор не подняли со дна моря

На Ямале транспортная прокуратура заставила владельца теплохода, затонувшего в августе прошлого года в Обской губе Карского моря, поднять судно со дна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сухогрузный трюмный теплоход "СТ-757"", который следовал с баржей, груженной строительными материалами, автомобильной техникой, металлическими емкостями 27 августа 2021 года попал в шторм и затонул на глубине пять-шесть метров вблизи села Мыс Каменный.

"В нарушение закона судовладельцем мер по подъему и удалению затонувшего теплохода с указанного участка водного объекта на протяжении длительного времени не принято. Транспортным прокурором в Надымский городской суд направлено исковое заявление о признании бездействия судовладельца незаконным и понуждении его осуществить подъем и удаление затонувшего имущества. Судом требования транспортного прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.