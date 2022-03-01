01 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловского омбудсмена Морокова пристыдили за орфографические ошибки в докладе

Детского омбудсмена Игоря Морокова пристыдили за доклад, в котором депутаты насчитали "несколько сотен" орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок. Особенно сильно возмутился на заседании заксобрания Свердловской области возмутился депутат Вячеслав Вегнер.

"Я прочитал ваш доклад, и мне стало стыдно. Вот на странице №97 в абзаце три ошибки: пунктуационные, орфографические, стилистические. Кто это писал? Вы хоть сами это читали? Несколько сотен ошибок в этом докладе. А совесть-то есть хоть?" - высказался депутат, добавив, что в документе присутствуют страницы из докладов прошлых лет. Вегнер также поинтересовался сколько народных денег было потрачено на подготовку доклада.

В ответ Мороков на повышенных тонах заявил, что 120 тыс. рублей и он готов "отчитаться о каждой копейке", на что его остановила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина, указав детскому омбудсмену на его тон. Она также отметила множество неточностей, предложив серьезно поработать не только над ошибками, но и содержанием документа.

По итогу доклад было решено все же принять к сведению, однако воздержаться от публикации до исправления всех замечаний.

Согласно выступлению Морокова, рождаемость в прошлом году упала на 28,5% с 2016 года - до 42 тыс. 836 младенцев, по сравнению с 59 тыс. 881 пять лет назад. Напомним, что в 2020 году на Среднем Урале снизилась рождаемость и выросла смертность. В области было зарегистрировано на 17% больше смертей, чем за аналогичный период 2019 года. Что касается рождаемости, то в 2020 году был отмечен самый низкий показатель за прошедшие годы: зарегистрировано 44 тысячи 343 акта о рождении.

Не лучше дела обстояли и в прошлом году, когда численность свердловчан всего за год сократилась на 34 тысячи человек.

Теги: Мороков, ошибки, доклад, ЗакСО



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