Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы российского дирижера Валерия Гергиева, сообщает агентство DPA.

По словам бургомистра города Дитера Райтера, ранее он потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от спецоперации России на Украине, однако Гергиев не сделал этого.

24 февраля мэр Милана Джузеппе Сала и директор театра ла Скала призвали Гергиева выразить свою позицию по поводу российского вторжения на Украину, в противном случае сотрудничество с ним будет прекращено. В этот же день, накануне серии концертов, начинающихся 25 февраля, о прекращении сотрудничества с Гергиевым объявили нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр.