01 Марта 2022
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Общество За рубежом
Симфонический оркестр, Мариинский театр, Валерий Гергиев (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы российского дирижера Валерия Гергиева, сообщает агентство DPA.

По словам бургомистра города Дитера Райтера, ранее он потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от спецоперации России на Украине, однако Гергиев не сделал этого.

24 февраля мэр Милана Джузеппе Сала и директор театра ла Скала призвали Гергиева выразить свою позицию по поводу российского вторжения на Украину, в противном случае сотрудничество с ним будет прекращено. В этот же день, накануне серии концертов, начинающихся 25 февраля, о прекращении сотрудничества с Гергиевым объявили нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр.

Теги: валерий гергиев, мюнхенский оркестр



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