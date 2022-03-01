01 Марта 2022
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Общество Свердловская область За рубежом
цветы, розы (2018) | Фото:Накануне.RU

Рейсы с доставкой цветов в Екатеринбург отменены после закрытия неба над Европой

Импортеры цветов изменили способ их доставки на Средний Урал после закрытия авиасообщения.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, с начала года в регионе оформили более 800 тонн импортной цветочной продукции на сумму в 6,1 миллиона долларов США. Почти половина ввезенных цветов прибыла на автомобилях с мировой цветочной биржи в Амстердаме. Их выращивают на плантациях Эквадора, Испании, Италии, Кении, Колумбии.

В феврале 2022 года воздушным транспортом в уральскую столицу доставили только 275 тонн роз, хризантем, лилий, орхидей. Накануне, когда стало известно о закрытии неба над Европой, крупнейший авиаперевозчик временно отменил рейсы до Екатеринбурга.

Как отмечают на таможне, с 2018 года постепенно снижались вес и стоимость свежесрезанной продукции, доставляемой из-за границы на Урал воздушными бортами. Так, в феврале 2018 года в Екатеринбурге оформили 681 тонну цветов на 5,4 миллиона долларов, а в 2021 году – 516 тонн на 3,8 миллиона долларов.

"За январь-февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал вырос на 28% и достиг 838 тонн. При этом почти половина цветочной продукции прибыла из Амстердама автомобильным транспортом, что в новинку для нашего региона", - пояснил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, ранее Евросоюз решил полностью закрыть воздушное пространство для самолетов из России. В ответ Россия закрыла небо для 36 стран.

Теги: рейсы, цветы, отмена, Екатеринбург



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