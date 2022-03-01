01 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: 3mv.ru

Эксперт заявил о создании смертельного вируса в лаборатории США в Харькове

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков заявил в своем канале, что США занимались созданием смертельного вируса в биолаборатории в Харькове.

По его данным, агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA) в конце 2021 года подписало секретное соглашение с Украиной о начале биологических экспериментов на территории Харьковской области в конце февраля 2022 года. Он отмечает, что на территории Украины функционируют 16 военно-биологических лабораторий США.

Беспокойство по этому вопросу выражали в Следственном комитете РФ и Совбезе РФ. Также в Китае выказывали солидарность с Россией по поводу распространения американских биолабораторий, которые занимаются неизвестно чем.

Американские биолаборатории на Украине были созданы еще в 2000-х. Весной 2020 года Виктор Медведчук направил в ООН жалобу на незаконное функционирование в стране американских лабораторий, которые функционируют в режиме секретности. Проверки выявили грубые нарушения, и в 2012 году Киев направил США официальную ноту о расторжении соглашения, но после переворота 2014 года новый режим ноту отозвал.

Интересно, что с сайта посольства США на Украине исчезла информация об американских биологических лабораториях в стране.

Теги: украина, лаборатория, сша



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