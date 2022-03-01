01 Марта 2022
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Политика В России Украина
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Армия РФ продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей - Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал ход военной операции России на Украине. Он заявил, что российская армия продолжит спецоперацию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Главная задача, напомнил он, — защита России от военной угрозы со стороны Запада (ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача – "денацификация" Украины).

Также Шойгу высказался еще по нескольким пунктам.

По его словам:

- Удары в ходе операции наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

-  Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

Теги: сергей шойгу, военная операция, армия



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