Господдержка для проведения посевной кампании 2022 года аграриям Новосибирской области идет опережающими темпами

В регионе активно идет подготовка к проведению посевной кампании. Согласно плану, в проведении весенних полевых работ будут задействованы 1 258 сельхозтоваропроизводителей, готовность техники для посевной составляет более 90 %, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

О ходе подготовки к весенним полевым работам 2022 года в Новосибирской области рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра – начальник управления отраслевой технологической политики министерства сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко.

Он сообщил, что в весенних полевых работ будут задействованы 1 258 сельхозтоваропроизводителей, готовность техники для посевной составляет более 90 %. Посевные площади из года в год увеличиваются и в этом году составляют 2 360,3 тыс. га, что на 54,3 тыс. га больше 2021 года. Обеспеченность семенным материалом под урожай 2022 года составляет 101,2 %. С начала 2022 года хозяйствами региона уже закуплено 178 единиц сельхозтехники на 756 млн рублей - на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Областная государственная поддержка для возмещения затрат на приобретенную технику также увеличена в 2022 году вдвое – до 1,7 млрд рублей.

Виктор Апанасенко подчеркнул, что в текущем году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям оказывается опережающими темпами и до начала полевых работ им будут направлены средства господдержки в сумме 2 млрд 300 млн рублей, на сегодняшний день до сельхозтоваропроизводителей уже доведено 1 млрд 408 млн рублей.

Всего объем средств на проведение весенне-полевых работ в этом году составит 15,4 млрд рублей – источники финансирования определены, собственные средства составляют 10,5 млрд рублей или 68 %, 2,3 млрд рублей – средства господдержки.

Последние 3-4 года основным источником расходов при подготовке к посевной являются минеральные удобрения и химические средства защиты растений. В этом году минсельхоз России приняло решение –ограничить вывоз удобрений всем предприятиям и заводам и создать квоту, чтобы оставить удобрение внутри страны. Удобрения заводы поставят согласно срокам, отметил замминистра.

Напомним, в регионе создана межведомственная комиссия по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в муниципальных районах Новосибирской области в 2022 году, определены меры для своевременной их организации. Соответствующее постановление № 17 подписал губернатор Андрей Травников.