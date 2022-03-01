Лукашенко назвал красавцами российских и украинских переговорщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги переговоров России и Украины внушают осторожный оптимизм.

По его словам, переговорщики "блестяще" сделали свою работу на первом этапе.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно", - цитирует Лукашенко БелТА.

"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер", - поделился белорусский президент.

Переговоры российской и украинской сторон в Гомельской области завершились вечером 28 февраля, они длились пять часов.

Напомним, как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен киевским властям.По его словам, пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято.