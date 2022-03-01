01 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Разыскиваемые жители дома по улице Орджоникидзе, 24 в городе Верхней Пышме (2022) | Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

На Среднем Урале пропали без вести женщина и ее маленький сын

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет все обстоятельства исчезновения женщины и ее маленького сына.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, разыскиваются пропавшие без вести Виктория Шебалина 1988 года рождения и ее сын 2016 года рождения. По имеющимся сведениям, ранее они проживали в городе Бийске Алтайского края, но затем перебрались на Средний Урал.

В последнее время проживали в одной из квартир дома по улице Орджоникидзе, 24 в Верхней Пышме. По некоторым данным, могут находиться в Екатеринбурге.

Разыскиваемые жители дома по улице Орджоникидзе, 24 в городе Верхней Пышме(2022)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Следственный комитет РФ по Свердловской области обращается ко всем, кому может быть известно о местонахождении Шебалиных или об обстоятельствах их исчезновения, сообщить об этом по телефонам: 8 (343) 683-22-47, 685-36-92 или по линии "02".

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Теги: женщина, розыск, СКР, Верхняя Пышма



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