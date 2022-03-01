Продолжается газификация и догазификация муниципалитетов и личных хозяйств Новосибирской области

Вопросы, связанные с реализацией поручения Президента РФ Владимира Путина о догазификации хозяйств и доведении газа до границ земельных участков бесплатно для жителей региона рассмотрены на заседании регионального штаба по газификации при правительстве Новосибирской области. Совещание прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Губернатор подчеркнул, что на территории Новосибирской области реализуется программа социальной догазификации без привлечения средств населения, запущенная по инициативе главы государства Владимира Путина. Регулярно проводятся заседания регионального штаба, часть рабочих вопросов обсуждается на аппаратном совещании.

Игорь Домаренко – представитель Единого оператора газификации на территории Новосибирской области, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» доложил о ходе реализации программы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, для осуществления мероприятий по догазификации в регионе 7 февраля 2021 года губернатором Андреем Травниковым был утверждён сводный и пообъектный план-график догазификации. В него включен 131 населённый пункт. Общее количество негазифицированных домовладений составляет 60 470.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, регион вошел в перечень субъектов РФ, в которых действует единый оператор газификации. В Новосибирской области эти функции выполняет ООО «Газпром газораспределение Томск».

По состоянию на 1-е марта, в регионе подано 12864 заявки на догазификацию (20% от количества домовладений, включенных в пакетный план-график). Принято 12185 заявок, из них 7490 – «Газпром газораспределение Томск», ещё 4695 – независимыми ГРО региона. Количество заключенных договоров на догазификацию – 2 466, исполнено до границ участка – 1679, выполнено подключений – 1254. Согласно плану-графику, в 2022 году планируется газифицировать 15751 домовладение, в 2023 году – 13083, в 2024 году – 28785.

При газификации жилых домов в Новосибирской области реализуются следующие меры социальной поддержки. Многодетным семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами областного семейного капитала на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к сетям газоснабжения; на территории города Новосибирска предоставляются субсидии организациям, взявшим на себя обязательства по проведению газификации жилищного фонда, по замене внутридомового газового оборудования в них; министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществляется субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья (3/4 от суммы фактически уплаченных процентов). Оператор – Банк «Левобережный», кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.

По данным ФАС, ориентировочная стоимость оборудования внутри участка для заявителя составляет 72 091 рублей. Газоиспользующее оборудование включает в себя газовая плиту на кухне, в котельной – двухконтурный газовый котёл для отопления и горячего водоснабжения.