В Свердловской области объявляется НМУ первой степени опасности

На территории Свердловской области объявляется НМУ первой степени опасности. Как сообщает Уральский гидрометцентр, до завтрашнего вечера в регионе продержатся неблагоприятные условия для рассеивания в воздухе вредных примесей.

"Отмена предупреждения с 20 часов 2 марта", - сообщают метеорологи.

Напомним, что первый день весны Средний Урал встретит потеплением до плюс 1-4 градусов, но и сильным ветром до 15-18 м/с. 2 марта ожидается понижение температуры до минус 3 градусов и ветер до 5-10 м/с.