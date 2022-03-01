01 Марта 2022
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Общество Свердловская область
туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области объявляется НМУ первой степени опасности

На территории Свердловской области объявляется НМУ первой степени опасности. Как сообщает Уральский гидрометцентр, до завтрашнего вечера в регионе продержатся неблагоприятные условия для рассеивания в воздухе вредных примесей.

"Отмена предупреждения с 20 часов 2 марта", - сообщают метеорологи.

Напомним, что первый день весны Средний Урал встретит потеплением до плюс 1-4 градусов, но и сильным ветром до 15-18 м/с. 2 марта ожидается понижение температуры до минус 3 градусов и ветер до 5-10 м/с.

Теги: НМУ, метеоусловия, опасность



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