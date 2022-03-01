01 Марта 2022
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Политика Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

В СМИ появился манифест о создании Федеративной Республики Украина

В областных и городских советах Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины приняли манифест о создании нового государства – Федеративной Республики Украина. Документ размещен на портале "Мир и мы" от имени "свободного народа" этих регионов.

В качестве цели указано объединение всех народов Украины, не желающих мириться с господством неонацизма и кровавых преступлений. Каждый народ получит право говорить на своем языке, а количество государственных языков не ограничивается. Военные преступники, развязавшие войну, будут наказаны. Государство будет нейтральным.

По данным депутата Госдумы Алексея Журавлёва, премьер-министром может стать экс-депутат Рады и председатель парламента Новороссии Олег Царёв.

Теги: Украина, манифест



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