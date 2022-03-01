Капитолий США ограждают в преддверии протестов дальнобойщиков

Вокруг Капитолия в Вашингтоне установлены ограждения в преддверии запланированных протестов дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации от коронавируса, передает Reuters.

Ограничения установлены для обеспечения безопасности во время речи президента США Джо Байдена.

24 февраля Fox News сообщил, что из Пенсильвании отправилась первая из многочисленных колонн грузовиков дальнобойщиков. В ближайшие дни они намерены прибыть в Вашингтон для участия в протестах.

В Пентагоне в связи с этим одобрили развертывание 700 невооруженных военных Национальной гвардии в столице США.

По типу недавних протестов дальнобойщиков в Канаде, отдельные колонны грузовиков собирали через форумы в Сети с названиями "Народный конвой" и "Фонд свободы американских дальнобойщиков". При этом все были с разными отправными точками, датами отправления и маршрутами. Предполагается, что часть колонн должна прибыть как раз к выступлению президента США Джо Байдена о положении в стране, которое запланировано на 1 марта. Однако остальные могут прибыть и позже.