Депутата Мосгордумы Елену Янчук снова задержали из-за акции протеста в Троицком лесу

Депутата Мосгордумы Елену Янчук повторно задержала полиция. Задержание произошло ночью, когда депутат возвращалась из думы домой.

"Формальный повод - встреча с депутатом Госдумы месяц назад, - пишет Янчук в своем Telegram-канале. - Продолжаю "удивляться" высокой "результативности" полиции в поимке уголовников, закладчиков, воров. А также странности в предъявлении обвинений без вообще какого-либо состава! Требуется ночью выделять сотрудников для доставки депутата в отделение просто так — видимо всех неблагополучных граждан уже задержали. Как-то это всё совсем дурно выглядит. Взялись придумывать искать нарушения постфактум?".

Впрочем, по словам депутата, задержания жителей Троицка, борющихся против застройки лесопарка, "выглядят значительно худе". "По рассказам одной из жительниц, двое сотрудников уголовного розыска(!) заблокировали её машину и для убедительности продемонстрировали пистолет. Ну и видимо уже традиционно назвали её преступницей", - рассказала народная избранница.

Она напомнила, что неделю назад обратилась к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой принять ее для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг Троицка. Пока ответа начальник полицейского главка не дал.