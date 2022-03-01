01 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле начинают строительство мусоросортировочного комплекса

Завтра, 2 марта, свердловский губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона даст старт строительству мусоросортировочного комплекса. Планируется, что объект будет работать по самым современным и безопасным стандартам.

Кроме этого, губернатор проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия города.

Ранее сообщалось, что комплекс построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года. Ожидается, что мусор на полигон для переработки будут свозить из окрестных городов.

Напомним, проект нижнетагильского мусоросортировочного комплекса и полигона получил положительное заключение в июле прошлого года.

Теги: мусор, комплекс, строительство, Нижний Тагил



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Ранее 07.07.2021 13:19 Мск В Нижнем Тагиле появится мусоросортировочный комплекс, куда будут свозить отходы из окрестных городов


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