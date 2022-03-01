В Нижнем Тагиле начинают строительство мусоросортировочного комплекса
Завтра, 2 марта, свердловский губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил.
Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона даст старт строительству мусоросортировочного комплекса. Планируется, что объект будет работать по самым современным и безопасным стандартам.
Кроме этого, губернатор проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия города.
Ранее сообщалось, что комплекс построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года. Ожидается, что мусор на полигон для переработки будут свозить из окрестных городов.
Напомним, проект нижнетагильского мусоросортировочного комплекса и полигона получил положительное заключение в июле прошлого года.