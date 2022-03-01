Армия ДНР освободила два населенных пункта на подступах к Мариуполю

Народная милиция ДНР освободила уже 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских вооруженных формирований. Сегодня были освобождены Талаковка и Сартана на подступах к Мариуполю. Также завершается блокирование Мариуполя и Волновахи, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

В Мариуполе ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора. Выехать можно в направлении Мангуша и Безыменного. Однако нацисты препятствуют выезду жителей. В Волновахе расстреляли мирных жителей, выходивших из города под белым флагом.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Межведомственного оперативного штаба для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.