01 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Широкино, Мариуполь, Новоазовск (2015) | Фото: Накануне.RU

Армия ДНР освободила два населенных пункта на подступах к Мариуполю

Народная милиция ДНР освободила уже 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских вооруженных формирований. Сегодня были освобождены Талаковка и Сартана на подступах к Мариуполю. Также завершается блокирование Мариуполя и Волновахи, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

В Мариуполе ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора. Выехать можно в направлении Мангуша и Безыменного. Однако нацисты препятствуют выезду жителей. В Волновахе расстреляли мирных жителей, выходивших из города под белым флагом.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Межведомственного оперативного штаба для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

Теги: ДНР, Мариуполь



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